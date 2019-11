Kustwacht doet onderzoek naar 'spookschip' op Noordzee

Het vrachtschip met de naam Leiria vaart onder de vlag van de eilandstaat Antigua en Barbuda en kwam in beeld toen het ter hoogte van Alkmaar voer. "We waren bezig met een ander incident toen we het schip opmerkten", vertelt een woordvoerder van de Kustwacht aan NH Nieuws. "Het schip voer van noord naar zuid en het viel op dat het zich buiten de verkeersbaan begaf."

Om het schip bij te sturen stuurde de Kustwacht de eigen Search and Rescue-helikopter op het schip af. Ook het KNRM-team uit IJmuiden werd gemobiliseerd. "Bij aankomst van de Search and Rescue-helikopter was er na een tijdje beweging zichtbaar op het schip en kon er contact worden gelegd."

Richting Engeland

Daarop keerden de KNRM-vrijwilligers terug naar hun post. "Het schip heeft daarna zijn koers verlegd, en is in een andere baan terechtgekomen", aldus de woordvoerder van de Kustwacht. Omdat het schip richting Engeland voer, zijn de Engelse collega's op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen. Inmiddels nadert het schip de Britse havenstad Hull, zo blijkt uit data van de website vesselfinder.com.

"Zonder interventie van de Kustwacht had dit heel anders kunnen aflopen", meldt de KNRM. "Gelukkig geen ongelukken, schade of letsel." De Kustwacht onderzoekt waarom het zo moeilijk was om contact met het schip te krijgen.