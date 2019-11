Buren geschokt na vondst illegaal vuurwerk: 'Had veel slechter af kunnen lopen'

WORMERVEER - Ondernemers aan de Roode Wildemanweg in Wormerveer stonden verbaasd toe te kijken toen een groep politieagenten vanochtend op de stoep stond. Eén van de bedrijfspanden werd onderzocht en met succes, want er werd 3.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden . Tot grote schrik van de buur-ondernemingen.

"Je denkt toch meteen aan de verschrikkelijke ramp in Enschede", aldus ondernemer Dennis de Waard. "Dit had veel slechter af kunnen lopen."

Het bedrijf waar hij voor werkt zit op steenworpafstand van het pand dat ontruimd is. "Voor de rest is dit een vrij rustige straat. Het is natuurlijk wel zo dat dit veel bedrijven zijn waar weinig aanloop is van klanten. Veel panden zijn een à twee dagen in de week open, dus wat daar precies gebeurt weet je nooit.''

'Sukkels!'

Meerdere ondernemers stonden na het voorval voor het pand te praten. Onder hen de verhuurder van het pand. Hij wilde niks anders kwijt dan dat hij het 'sukkels' vond. Het pand is door de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten.