Woningbouw in snelkookpan: eerste tijdelijke prefab-complex in Purmerend staat op z'n plek

PURMEREND - Wat nou stikstofcrisis? In een week tijd heeft de gemeente Purmerend er ruim twintig woningen bij. Stond er begin deze maand nog niets op het perceel aan de Kanaaldijk, sinds gisteren staan er 21 prefabwoningen.

Het zijn de eerste van zo'n tweehonderd tijdelijke woningen die de gemeente de komende tijd verspreid over haar grondgebied plaatst om de woningnood te verlichten.

Zo snel als de plaatsing verliep, zo traag liep het besluitvormingsproces. Nadat burgemeester Bijl de tijdelijke woningen had aangekondigd, duurde het nog zo'n vier jaar voordat vorige week het eerste huis werd geplaatst.

Sindsdien is duidelijk hoe één huisje eruitziet, maar nu alle 21 woninkjes op hun plek staan, krijgen we ook een indruk van het geheel. De huisjes blijven in ieder geval tien jaar staan.