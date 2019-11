Brandstichting, vandalisme en mishandeling door hangjongeren: 'Wil hier niet meer wonen'

DEN HELDER - "Dit is geen baldadigheid meer en ik wil hier eigenlijk niet meer wonen." Voor een 34-jarige bewoner van de Praamstraat in Den Helder is het genoeg geweest. Afgelopen nacht is voor de tweede keer een brandend voorwerp door zijn brievenbus gegooid.

De vermoedelijke daders - een groep hangjongeren - terroriseren de buurt al langer. Het slachtoffer van de brand is eerder dit jaar al mishandeld. Ook zijn de ramen van zijn woning ingegooid. Afgelopen nacht was het weer raak. Blauw van de rook Nog een beetje in shock doet het slachtoffer anoniem zijn verhaal. "Het was midden in de nacht. Ik lag in bed en werd wakker, omdat ik geen lucht meer kreeg. De kamer en de hal stonden helemaal blauw van de rook. Gelukkig werd ik wakker, maar voor hetzelfde geld was ik dood geweest." Vermoedelijk is er iets van vuurwerk door de brievenbus geduwd. De binnenkant van de deur is zwart geblakerd. Overal in huis ligt roet. "Ik heb al heel wat gedweild, maar het blijft zwart. Ik kon geen kant op. Ik woon op één hoog en de voordeur stond in brand. Via het raam naast het balkon ben ik naar buiten gevlucht, gesprongen."

Quote "Gelukkig werd ik wakker, maar voor hetzelfde geld was ik dood geweest." slachtoffer

De brandweer heeft de deur ingeslagen om te kunnen blussen. Het slachtoffer zelf heeft niets gebroken. In ambulance zijn zijn longen nog gecontroleerd, maar er is geen schade.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De problemen beginnen dit jaar als de man een aantal hangjongeren aanspreekt op hun gedrag. "Ze gooiden hier bij het speelpaatsje bierflesjes stuk. Ik vind hier ook wel drugszakjes en pillen. Vlak nadat ik ze heb aangesproken, hebben ze me in elkaar geslagen en mijn ramen ingegooid. Een paar dagen later kreeg ik iets brandends door de deur en nu dit weer." De frustratie is groot. "De hele buurt heeft last van de hangjongeren, maar niemand zegt wat. Ze hebben ook gezien wie de daders zijn, maar er gebeurt niets mee. De politie noemt het baldadigheid, maar dit is gewoon een gerichte actie. Ik noem dit niet meer baldadig."

Quote "Dit is geen baldigheid meer. Het liefst ga ik hier weg" slachtoffer

Vlak na mishandelingen en de eerste brand heeft het slachtoffer tijdelijk cameratoezicht gehad op de galerij waar hij woont. "Het is toen natuurlijk rustig gebleven. De Woningstichting zou iets doen aan de verlichting bij de galerijtrap en een hek plaatsen, maar dat is allemaal niet gebeurd." Voor de 34-jarige Nieuwedieper is het klaar. Hij heeft er geen vertrouwen meer in. "Ik woon hier hartstikke mooi, maar ik voel me gewoon niet meer veilig. Het liefst ga ik hier nu weg."

Lees ook Noordkop & Texel Tien jongeren slaan in Den Helder op fietser in