Nieuw Tiny Forest geopend: "We willen meer groen in Uithoorn"

UITHOORN - Na het planten van een kleine Tiny Forest bij de Bredeschool in de Legmeer in februari dit jaar werd vandaag een tweede minibos geopend. De kinderen, die met meesters en juffen aan het parkje hebben gewerkt, zijn er blij mee. "We willen meer groen in Uithoorn dus gaan we een minibos maken", aldus een van de kinderen.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems minibos ter grootte van een tennisbaan. Een belangrijk doel van een Tiny Forest is om de omgeving groener en gezonder te maken. Een Tiny Forest brengt de natuur letterlijk dichterbij. Het minibos is ook een prettige plek

voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. IVN Natuureducatie werkt voor de aanleg van het minibos samen met de gemeente Uithoorn, initiatiefnemers uit de wijk en scholen. Er zullen de komende tijd nog twee Tiny Forests worden gerealiseerd in Uithoorn.

Inmiddels zijn er al meer dan vijftig Tiny Forests aangelegd in Nederland. Projectleider van IVN Natuureducatie Louwra Postma is ambitieus. "Het plan is om richting de honderd te gaan. Geinteresseerden kunnen zich melden bij ons en dan gaan we samen kijken met de gemeente en lokale scholen of we zo'n Tiny Forest kunnen realiseren."