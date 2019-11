Onderzoek naar mishandeling en misbruik in Obdam: motorclubleden betrokken

OBDAM - Op dit moment loopt er een onderzoek naar vijf leden van de motorclub Hardliners die in Obdam betrokken zouden zijn geweest bij een mishandeling. Naast deze mishandeling loopt er ook nog een onderzoek naar een zedenzaak, die er mee te maken zou hebben.

De politie heeft onlangs een aangifte binnengekregen van een vrouw, die zou zijn misbruikt in Obdam. Er wordt nu onderzoek gedaan naar haar aangifte. De vijf leden van de motorclub Hardliners worden volgens het OM verdacht van een mishandeling die te maken heeft met deze zedenzaak. Eerder was al bekend gemaakt dat dit vijftal was aangehouden voor afpersing en bedreiging. Zij zitten momenteel nog vast.

Volgens meerdere inwoners uit Obdam zou het gaan om motorclubleden die mogelijk andere personen hebben mishandeld in verband met deze zedenzaak. De leden van de motorclub Hardliners zouden de vrouw niet hebben misbruikt en mishandeld.

Over het verband tussen de zedenzaak en de mishandeling doet de politie momenteel nog uitvoerig onderzoek.