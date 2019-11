Eigenaresse na vergiftiging hond: "We waren echt in paniek"

De hond moest vanmorgen naar een dierenkliniek worden gebracht. "Hij loopt hier altijd in het rond en is ook een beetje de waakhond", vertelt eigenaresse Daniëlle Rietveldt. "Hij kwam vanmorgen binnen en vertoonde raar gedrag. En op een gegeven moment viel hij echt om. Dus wij waren echt in paniek."

In stukken worst op straat bleek gif te zijn gestopt. "Het zijn geen kleine korrels, het is echt groot"', zegt Daniëlle. "Dit is gewoon echt mijn hond dood willen hebben. Dit is niet normaal. Er lagen een stuk of zes of zeven stukken worst. In het gebied wat mijn hond een beetje als territorium heeft."