Woede overheerst na overval op Hilversumse supermarkt waar verstandelijk beperkten werken

HILVERSUM - De schrik zit er nog goed in bij de medewerkers van buurtsupermarkt aan de Minckelerstraat in Hilversum, waar maandagavond twee overvallers met messen de inhoud van de kassa roofden.

"Het was twee minuten voor zes, ik was bezig de winkel af te sluiten en de vlaggen binnen te halen", vertelt begeleider en bedrijfsleidster Gerritsina Boer over de gebeurtenissen van de avond ervoor. "Een collega was bezig het licht in de koeling uit te doen en ik gang naar het kantoor. Op dat moment hoorde ik de deur opengaan en twee mensen schreeuwen: 'Geef ons geld, wij willen de kassa. Geef ons geld'.

Dat gebeurde maandagavond vlak voor sluitingstijd van de Hilversumse supermarkt. Gerritsina deed snel het kantoor op slot . Via de bewakingscamera's zag ze vervolgens dat de enige andere aanwezige collega, niet kon ontkomen aan de twee overvallers die allebei dreigden met een mes. "Eén van de jonge mannen nam haar mee en die zei: 'La open maken, geld geven'." De politie was ondertussen gebeld, maar de overvallers waren er toen al met het geld vandoor.

De supermarkt wordt draaiende gehouden door mensen met een verstandelijke beperking van Sherpa en dat maakt haar nog woedender. "Dat maakt je gewoon zó boos. Dat ze een overval plegen en juist op deze doelgroep." Steun van klanten Klanten en buurtgenoten komen vandaag niet alleen langs voor boodschappen, maar ook om de medewerkers te steunen. "Ik kom om een hart onder de riem te steken", zegt welzijnwerker Tukkie Tuk. "Ik vind het zo'n rotstreek en lafhartig." Ook leerlingen van de Nassauschool komen langs met een kaart en bloemen.

Overval maakt diepe indruk De overval heeft diepe indruk gemaakt, vertelt Gerritsina. "Ik heb niet geslapen vannacht. Het beeld blijft door je hoofd spoken en de schrik zit er nog steeds in." De collega die bedreigd is door de overvallers komt pas later in de ochtend. "Ze heeft gebeld dat ze nog heel bang is en niet durfde te komen. Daar heb ik alle begrip voor." Toch was het geen optie om vandaag niet open te gaan. "Dan krijgen zij hun zin."

Agenten gingen vandaag langs de deuren voor een buurtonderzoek, want de politie is nog op zoek naar de twee daders. Gezocht wordt naar twee jonge mannen in de leeftijd tussen de 16 en 20 jaar oud.

