Klazien schreef voor Teodora: ze kreeg 30 jaar gevangenisstraf toen ze haar kind verloor

Al 32 jaar is Klazien vrijwilliger voor Amnesty International. Ze heeft heel wat brieven geschreven en acties georganiseerd in de Noordkop, waar ze vandaan komt. "Een strijd voor gerechtigheid. Ik heb altijd een groot rechtvaardigheidsgevoel gehad en hier kan ik dat gevoel in kwijt en het geeft mij handvatten om er iets mee te doen", vertelt Klazien.

Eén brief in het bijzonder kan Klazien zich nog goed herinneren. Die schreef ze aan Teodora in El Salvador. Zij werd beschuldigd van 'abortus', toen ze een doodgeboren kindje kreeg. "Zelf heb ik ook een doodgeboren kindje gehad. Wat je nodig hebt is een arm om je heen. Niet een gevangenisstraf van 30 jaar", vertelt Klazien. "Die brief moest geschreven worden", zegt ze vastberaden.

In El Salvador is abortus sinds 1997 verboden, ook als een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, incest of wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor is een cultuur van achterdocht ontstaan in het land en worden vrouwen van wie de zwangerschap in een miskraam of doodgeboren baby eindigt, automatisch verdacht van moord.

Wereldwijd schrijven duizenden mensen brieven aan de regering van El Salvador. Na tien jaar onterecht te hebben vastgezeten, komt Teodora op 15 februari 2018 eindelijk vrij. "Toen ik hoorde dat ze vrij kwam, maakte mijn hart een sprongetje. De massaliteit is heel belangrijk, maar ook een machthebber vindt het niet fijn om in de spotlights te staan", legt Klazien uit.

Tijdens schrijfevents kunnen dit jaar brieven worden geschreven voor jongeren die onterecht vastzitten. Zoals voor de 24-jarige Yasaman uit Iran. Zij zit gevangen omdat ze zonder hoofddoek in de trein bloemen uitdeelde aan andere vrouwen op Internationale Vrouwendag. De Iraanse autoriteiten zetten wrede middelen in om 'bekentenissen' af te dwingen van voorvechters van vrouwenrechten die protesteren tegen de verplichte hoofddoek.