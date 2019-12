Cor is al 60 jaar schoenmaker in hart en nieren: "Alles is nog hetzelfde als vroeger"

AMSTELVEEN - Cor van den Heuvel is 84 jaar en heeft al 60 jaar een schoenmaakwinkel in Amstelveen. Op jonge leeftijd leerde hij het beroep van zijn vader en hij is het werk na al die jaren nog steeds niet beu. "Anders was ik er wel eerder al mee uitgescheeën."

Cor is een bekend gezicht in de buurt. Niet gek, want zijn winkel is inmiddels uitgegroeid tot een iconische plek. Op zijn 24ste kwam hij voor het eerst in aanraking met het vak, dat hij van zijn vader leerde. "Ja, mijn vader had ook al schoentjes en dan rol je er een beetje in."

De winkel ziet er nog hetzelfde uit als vroeger. Er was nooit een noodzaak om er iets aan te veranderen, al is de machine in de loop van de jaren wel iets moderner geworden. "Mijn hele leven zit erin, ja. Mijn hele leven bestaat uit schoentjes."