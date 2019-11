Dierenambulance zoekt tweede chauffeur: "Al drie jaar niet op vakantie geweest"

WOGNUM - Arie Slot staat al drie jaar klaar voor Stichting Dierenambulance West-Friesland, overdag en midden in de nacht. Hij heeft nog geen dag overgeslagen. Zelfs een vakantie of een avond uit eten zit er al jaren niet in. Wat betreft vrijwilligers staat de teller op vijf bij de dierenambulance, maar alleen Arie heeft een rijbewijs. Vandaar dat een paar extra handen, mét rijbewijs, meer dan welkom zijn.

Het gaat van een haas die is aangereden in de mist bij Zwaagdijk tot een meerkoet met gebroken poot in Grootebroek. Eén ochtend in de regio op pad en de dierenambulance wordt voor uiteenlopende problemen opgepiept. Zo is het nu volop egelseizoen en richting oud en nieuw zijn er veel meldingen van loslopende honden. En ook dan, op oudejaarsavond, staat Arie Slot paraat om dieren in nood te helpen.

24 uur per dag dienst

Een grote dierenvriend is hij eigenlijk niet eens. Arie is de dierenambulance ingerold door Katinka Slot, zijn dochter. "Mijn dochter is drie jaar geleden met de dierenambulance begonnen en dan zit je in het begin een beetje krap met vrijwilligers. Dan is het van 'kan je even helpen pap?'. Nou ja goed, dan help je een keer, en nog eens een keer. En uiteindelijk rijd je 24 uur per dag met de dierenambulance."

Wat het vooral zwaar maakt, zijn de gebroken nachten. "Soms wordt je in één nacht om half drie gebeld en dan lig je er om vier uur weer in. Daarna wordt je om zeven uur ook weer gebeld en moet je er weer uit. Dat is iets minder leuk, maar het hoort er gewoon bij."