Evaluatie van IRONMAN-evenement in Hoorn: verbeterpunten toegepast voor 2020

De eerste editie is volgens de partijen op een aantal vlakken goed gegaan, maar er zijn ook verbeterpunten geweest die zijn besproken. "Zo was het niet verstandig om een groot deel van het fietsparcours door Hoorn te laten lopen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Inwoners en ondernemers gaven tijdens en na het evenement aan dat ze niet blij waren met hoe de organisatie onder andere de wegafzettingen een vorige keer heeft aangepakt. Ze vroegen de gemeente daarom om kritisch te evalueren en dit is gedaan. In 2020 worden er daarom veel onderdelen anders ingedeeld en opgezet.

Uit het centrum van Hoorn

"We gaan meer de regio West-Friesland in en de binnenstad van Hoorn wordt ontzien", aldus de gemeente. "Het zwaartepunt gaat liggen in de omgeving van het Julianapark. Het zwemonderdeel begint niet bij de schouwburg, maar gaat van de haven naar het park. In dit gebied is dan ook de wisselzone. Vanuit daar verlaten de fietsers Hoorn. Ook is de finish niet meer op de Roode Steen, maar bij de Oude Doelenkade."

De gemeente geeft hierbij als belangrijke kanttekening dat deze parcours nog wel onder voorbehoud zijn, want de aanvraag van de vergunning loopt nog. Over een paar weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

Omwonenden beter informeren

Daarnaast gaat de organisatie de omgeving 'eerder en beter' informeren over de gevolgen van de bereikbaarheid. In welke vorm dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Over de animo voor dit evenement valt in ieder geval niet te twisten. De halve IRONMAN afstand is al volledig volgeboekt.

Wat is IRONMAN?

Het IRONMAN sportevenement is een klassieke langeafstandstriatlon. Deelnemers leggen al zwemmend, fietsend en hardlopend lange kilometers af. De originele triatlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km hardlopen.