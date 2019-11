Martine zamelt maandverband tegen menstruatie-armoede: "Gewoon een basisbehoefte"

Dozen vol maandverband, tampons en inlegkruisjes: de verzameling in het huis van Martine van den Heuvel uit Assendelft wordt steeds groter. Martine zamelt dit allemaal in voor de Voedselbank. Een op de tien vrouwen heeft namelijk geen geld om maandverband te kopen. "Dat vind ik schrijnend, als moeder zijnde", vertelt Martine.

"Ik moet er niet aan denken dat ik tegen mijn kind moet zeggen: 'ik kan het nu niet kopen, doe maar een washandje in!' Dat kun je niet maken, dat kan niet. Het is gewoon een basisbehoefte, wij vrouwen worden nu eenmaal ongesteld."

Martine is de actie gestart nadat ze een oproep zag van iemand in Groningen. Ze besloot daarop zelf te gaan inzamelen voor de Zaanstreek, en met succes. Ze heeft inmiddels tientalllen donaties binnengekregen en de reacties zijn enorm positief. Inmiddels zijn er vijf inzamelpunten in de Zaanstreek. De Voedselbank laat weten erg blij te zijn met de actie.

Ook in Purmerend kan je terecht om te doneren. Daar zamelt Jolanda Baaij in, nadat haar dochter Julia (zie foto hierboven) haar over het probleem vertelde. "We hebben nu bij mij in de schuur al tien volle zakken staan. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed", vertelt Jolanda.

Ze is hard op zoek naar een winkel of ondernemer die haar wil helpen aan nog meer maandverband. "Wat mij ook leuk lijkt is dat een stoere herenclub mee gaat doen, het zijn nu vooral de dames die reageren!"