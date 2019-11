Eis van vier jaar cel voor vrouw die buurvrouw neerstak in winkelcentrum

ANNA PAULOWNA - De officier van justitie heeft vanmiddag 4 jaar cel geëist tegen Hennie H. (66) die op 29 mei van dit jaar haar buurvrouw neerstak in een winkel in het centrum van Anna Paulowna. Haar man Frans H. (71) wordt openlijk geweld ten laste gelegd, hij hoorde 1,5 jaar cel tegen zich eisen. Het slachtoffer raakte gewond bij de steekpartij.

De steekpartij zou het dramatische dieptepunt zijn van een jarenlange ruzie. In 2009 ging het slachtoffer, kunstenares Lydia de Loos, wonen naast een jachthaventje met enkele caravanplaatsen dat werd beheerd door de verdachten. In de tien jaar daarna volgden meerdere incidenten van bedreigingen en mishandeling.

Broodmes in fietstas

Op 29 mei zagen de verdachten het slachtoffer in haar auto aankomen bij het centrum in Anna Paulowna. Zij waren daar zelf met de fiets naartoe gegaan. De vrouw had al een tijdje een broodmes in haar fietstas zitten: "Er moest gewoon iets gebeuren. Ik wilde haar grijpen. Als ik de kans had, was ze voor mij. Ik wilde vergelding", verklaarde ze.

Voor de officier van justitie is duidelijk dat de vrouw handelde met voorbedachte rade. Ze rekent het haar zwaar aan dat ze op de vrouw instak in een winkel waar ook veel kinderen waren. Volgens getuigen maakte de vrouw meerdere steekbewegingen. Ze werd daarna door omstanders overmeesterd. Haar man zou niet actief hebben deelgenomen aan de steekpartij, maar zou het slachtoffer wel hebben geschopt toen zij op de grond lag. Zelf ontkent hij dat.