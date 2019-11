Helderse (44) moet 11 jaar cel in voor doodsteken Eddie Overmulder

DEN HELDER - De 44-jarige D. P. uit Den Helder is door de rechter veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor de moord op haar vriend Eddie Overmulder. De straf is onvoorwaardelijk en staat hiermee gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

P. bracht Overmulder in 2016 op gewelddadige wijze om het leven door hem meerdere keren in zijn hals en borst te steken. Hij liet in de avond van 16 september rond 21.00 uur zijn Mechelse herder Dushi uit. Anderhalf uur later werd zijn lichaam aan de waterkant van de C.G. Geusstraat gevonden, op nog geen 100 meter van zijn ouderlijk huis. Zijn hond zat naast zijn levenloze lichaam.

De rechtbank acht doodslag bewezen. Moord met voorbedachte rade echter niet, al waren er waren wel aanwijzingen dat P. haar actie had voorbereid. De rechter woog in haar beslissing mee dat de nabestaanden onherstelbaar leed was aangedaan. Ook het lange zwijgen telde zwaar mee. P. heeft na de moord bovendien planmatig haar sporen gewist en betrok hier zelfs haar kinderen bij.

De Helderse heeft volgens de rechtbank Overmulder met meerdere steken in zijn borst en zijn hals om het leven gebracht. Daarna zou ze hem 'welterusten hebben gewenst' en hem een duw hebben gegeven waardoor hij gedeeltelijk in het water viel.

Toneelstukje

Vervolgens voerde ze een toneelstukje op. Ze ging eerst naar het huis van het slachtoffer waar zijn moeder was. Daar waste ze haar handen en ging ze weg. Aan haar kinderen vroeg ze of zij het mes en de telefoon van het slachtoffer konden verstoppen.

Ze ging daarna terug naar het huis van de familie Overmulder en praatte met zijn moeder. Later pleegde ze nog een aantal 'nepbelletjes' naar zijn adres. De rechter haalde het tragische overlijden van de moeder van Eddie Overmulder ook nog aan. Ze geeft aan dat zijn dood haar zwaar heeft getroffen. Door haar vroegtijdige overlijden kon ze nu de uitslag in deze zaak niet meer meemaken.

Waarom P. haar vriend heeft vermoord, is nooit echt duidelijk geworden. De twee hadden relatieproblemen en volgens zijn broer voelde Eddie zich al langer niet veilig en was hij bedreigd. Zelf gaf ze aan dat ze hem in een opwelling had neergestoken. Ze werd boos, omdat ze hem er op dat moment van verdachtte dat hij haar dochter misbruikte. Onzin, vond zijn broer: "Dat kon hij nooit hebben gedaan."