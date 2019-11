A10 gevaarlijkste snelweg van Nederland

AMSTERDAM - De A10 is de gevaarlijkste snelweg van Nederland. Hier vinden verreweg de meeste ongelukken plaats. In 2018 waren er 41,8 ongelukken per kilometer snelweg. De meeste ongevallen gebeurden bij de afslag Amsterdam-Osdorp.

Dat blijkt uit een onderzoek van Univé op basis van cijfers van Rijkswaterstaat. In 2018 vonden er in totaal 1338 ongelukken plaats op de A10. De Ring van Amsterdam is het gevaarlijkste stuk; drie van de afslagen in de ring staan in de top tien meeste ongevallen. Daarmee laat de Amsterdamse ringweg de A20 bij Rotterdam en de A16 van Rotterdam naar België achter zich.