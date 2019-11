Hond ziek na eten worst met zwaar landbouwgif: 'Hij zakte door zijn poten'

AMSTERDAM - Zeker één hond is ziek geworden nadat hij op de Jan van Galenstraat in Amsterdam van een worst heeft gegeten gevuld met landbouwgif.

Het gebeurde vanmorgen vroeg met Buddy, de hond van Daniëlle Rietveldt. "We zagen hem binnenkomen, op iets kauwen. Even later ging hij heel raar doen, hij zakte door zijn poten en begon te kwijlen."