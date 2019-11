Joost vertelt onvertelde verhalen: "De basis is taal, die liefde heb ik van mijn vader"

HOORN - Hij is documentairemaker, schrijver en van origine jurist, maar hij noemt zichzelf het liefst 'verhalenverteller'. Joost Schrickx uit Hoorn probeert al zijn hele leven verhalen zo mooi mogelijk over te brengen.

Al toen hij rechten studeerde, was duidelijk waar zijn passie lag. Joost: "Als je een juridische tekst schrijft, moet dat rond zijn. Het moet kloppen. Het moet een goed begin en een logisch einde hebben, net als bij een filmscenario. Ik ging rechten studeren, omdat ik niet wist wat ik moest doen. In die tijd deed je dan rechten, maar nu denk ik dat ik misschien wel onbewust een studie uitkoos waarin ik kon vertellen. Net zoals ik nu doe in filmscenario's: een goed, rond verhaal vertellen."

Vreselijke executie

Tegenwoordig maakt Joost films als regisseur en scenarioschrijver. In de documentaire 'De oorlog van mijn vader' vertelt hij het verhaal van een executie op het kerkplein in Hoorn, de stad van zijn jeugd. Het verhaal werd nooit eerder verteld. "Ik merkte dat iedereen voor het eerst sprak over deze vreselijke executie. Het was een onbekend oorlogsverhaal in Hoorn, terwijl er veel getuigen waren van de executie. Ik voelde dat dit verhaal verteld moest worden. En mensen waren ook heel dankbaar. De film werd ontzettend goed bezocht en er kwamen na afloop heel veel bezoekers naar me toe om me te bedanken."