Na vuurwerkvrije zones nu ook vuurwerkblije zones: "Heel veel mensen zijn er wél voor"

De afgelopen periode is er door vuurwerkliefhebbers zo'n 2.500 keer een vuurwerkblije zone aangevraagd, enkele honderden keren door Noord-Hollanders. Via een pas opgerichte site over die zones kunnen mensen laten weten dat ze willen dat er bij hun in de buurt vuurwerk wordt afgestoken met de jaarwisseling. Het platform werd opgericht om aan te geven dat "heel veel mensen wél voor vuurwerk zijn", zegt woordvoerder Rob Snijders. Het is een ludieke reactie op de vuurwerkvrije zones.