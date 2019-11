Man valt op spoor op station Hoorn, treinverkeer lang stilgelegd

HOORN - Een 18-jarige man uit Hoorn is gisteren om onbekende redenen op het spoor gevallen op het station van Hoorn. Hij is daarbij gewond geraakt. Hierdoor werd het station een tijd volledig afgesloten door de hulpdiensten. Het treinverkeer lag daardoor ook stil.

Omstanders zagen de man op het spoor vallen en belden de hulpdiensten. De man had na zijn val ook medische hulp nodig, waardoor het station werd afgesloten. "Dat doen we vaker bij dit soort gevallen, zodat we ons werk kunnen doen en goed kunnen helpen", aldus de politie.

Het is nog niet precies bekend waarom de man op het spoor is gevallen en hoe dit kon gebeuren.

De politie geeft aan dat hij mogelijk onder invloed is geweest, maar dat dit nog wordt onderzocht. Hij is na zijn val meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis.