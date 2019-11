Hardleerse automobilist voor de veertiende keer betrapt met slok op achter stuur

UITGEEST - Een 51-jarige man uit Uitgeest heeft het wel erg bont gemaakt. Hij kroop tot veertien keer toe achter het stuur terwijl hij te veel had gedronken. De laatste twee keer werd hij zelfs binnen 24 uur betrapt.

Dat schrijft 112-Uitgeest en bevestigt een woordvoerder van de politie.

De man werd woensdag rond 1.40 uur betrapt op rijden onder invloed op de A. Verherentstraat in Heemskerk. Al snel bleek dat dit niet de eerste keer was: hij kreeg er al twaalf keer eerder een proces-verbaal voor. Zijn rijbewijs was bovendien al ongeldig verklaard.

De politie maakte opnieuw een proces-verbaal op en gaf de man voor de zoveelste keer een rijverbod. Dat kon hem niet heel veel schelen: hoewel hij zijn auto in eerste instantie moest laten staan, haalde hij de auto kennelijk 's avonds toch weer op en parkeerde hem voor zijn huis.

Weer raak

Nog geen 24 uur later was het opnieuw raak. Dezelfde man werd woensdag om 23.20 uur weer betrapt op het rijden onder invloed, dit keer op de Twaalfmaat in Uitgeest. Agenten zagen hem snel zijn auto parkeren op de Benesserlaan, waarschijnlijk om onder een controle uit te komen.

De man moest weer blazen en had wederom te veel gedronken. Hij kreeg opnieuw een proces-verbaal, maar dit keer werd ook zijn auto in beslag genomen. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen.