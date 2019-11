360-graden: O, kom er eens kijken wat Markjan in zijn schuurtje heeft

WESTZAAN - De familie Fraij uit Westzaan bouwt hun garage voor twee weekenden per jaar om tot een heus Sinterklaasmuseum. De zelfbenoemde 'Sintofiel' Markjan Fraij is trots op zijn collectie en stalt deze dan ook elk jaar uit voor bezoekers.

De sinterklaasspullen stonden tot een paar jaar geleden in het huis van de familie, voordat ze naar de garage werden verplaatst. Het hele gezin is er druk mee. "Als klein meisje hielp ik al mee en nu doe ik zelfs de administratie," vertelde dochter Dewi eerder aan NH Nieuws. "Op de dag zelf sta ik in het winkeltje en organiseer ik de speurtochten voor de kinderen."

Benieuwd naar de Sinterklaasgarage van de familie Fraij? Kijk hieronder in 360 graden naar hun Sinterklaasmuseum: