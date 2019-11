AZ: Thuiswedstrijd tegen Ajax waarschijnlijk niet in eigen stadion

Voetbalclub AZ denkt dat de wedstrijd tegen Ajax op 15 december niet in het eigen stadion kan worden gespeeld. De gemeente geeft, volgens de club om onduidelijke redenen, telkens maar geen toestemming. Het zou de eerste wedstrijd zijn die weer gespeeld zou worden in het AFAS-Stadion nadat in augustus het dak instortte.

"Op voor AZ inmiddels onbegrijpelijke gronden lijkt de gemeente Alkmaar het besluit te gaan nemen dat het AFAS-Stadion niet vrijgegeven kan worden voor publiek voor de thuiswedstrijd tegen Ajax op 15 december", schrijft de club op haar website.

Naar het instorten van het dak is onderzoek gedaan. Ook is er een onderzoek gestart naar mogelijke gebreken in de constructie van de rest van het stadion. "Op basis van dit onderzoek is het gehele dak verwijderd en zijn waar nodig de juiste maatregelen genomen, waaronder een beperkt aantal versterkingen." Het stadion is volgens een ingenieursbureau nu veilig en kan worden vrijgegeven.