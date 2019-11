De Peiling: GroenLinks wil drie dagen gratis kinderopvang voor ieder kind

Toeslag afschaffen GroenLinks wil de huidige kinderopvangtoeslag afschaffen. Het geld dat daarmee wordt bespaard, moet worden besteed aan drie dagen per week gratis kinderopvang. "Zelfs met je ogen dicht zie je dat het systeem dat wij voor toeslagen hebben ontwikkeld niet werkt", zegt partijleider Jesse Klaver tegen Trouw . Het huidige systeem van toeslagen zorgt voor veel problemen met ouders die te veel of te weinig toeslag krijgen. Duizenden ouders hebben grote bedragen moeten terugbetalen.

Ontwikkeling

Net als onderwijs moet kinderopvang een publieke voorziening worden, vindt GroenLinks. "Op die manier brengen wij jonge gezinnen niet langer in de problemen via een niet werkend toeslagensysteem", zegt Klaver. “Ook vind ik het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij zo snel mogelijk naar de opvang gaan en voorschoolse educatie krijgen. Dat is een investering in hun toekomst."

Winstbelasting verhogen

GroenLinks wil drie dagen gratis opvang betalen met het geld dat nu wordt uitgegeven aan kinderopvangtoeslag: jaarlijks 3,4 miljard euro. Maar dat is niet genoeg. Er is nog 2,1 miljard extra nodig. Dat wil Klaver financieren door de winstbelasting van bedrijven te verhogen.

