Tegenstanders Zwarte Piet boos na 'onmogelijk maken demonstratie': "We zijn weggepest"

HEERHUGOWAARD - Kick Out Zwarte Piet is niet te spreken over de gemeente Heerhugowaard. De actiegroep kreeg afgelopen zaterdag tijdens de Waardse Sint-intocht een protestvak aangewezen waar zij niet goed genoeg zichtbaar zouden zijn voor publiek. Daarom besloten de anti-Zwarte Piet-demonstranten weg te blijven: "We zijn weggepest door de gemeente."

ANP

Dat zegt KOZP-voorman Jerry Afriyie tegen NH Nieuws, na berichtgeving van mediapartner Heerhugowaard Centraal. Het vak aan de Zuidtangent zou volgens Afriyie niet op een goede plek langs de route zijn. "Wij willen zichtbaar én hoorbaar zijn voor het aanwezige publiek. Volwassenen dan. Dat zou niet zo zijn geweest en dus is ons democratierecht geschonden." Lokale demonstranten Volgens de gemeente Heerhugowaard is de locatie van het vak in samenspraak met politie en lokale KOZP-demonstranten gekozen. "In eerste instantie zou het aan het Stadsplein zijn, maar op advies van de politie is het gewijzigd", aldus een woordvoerder. De achterban van de lokale vertegenwoordigers wilde vervolgens niet instemmen met de nieuwe locatie en wees alternatieven aan. Maar die zijn op advies van de politie afgewezen, omdat de veiligheid van bezoekers en demonstranten niet kon worden gewaarborgd, zegt de gemeente. "Daarna is er geen contact meer geweest met KOZP en was voor ons onduidelijk of er nog gebruik zou worden gemaakt van het demonstratierecht aan de Zuidtangent."

Quote "In het aangewezen vak zou de demonstratie niet tot z'n recht zijn gekomen" Jerry Afriyie, voorman KICK out zwarte piet