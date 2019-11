Albert Heijn stopt met kledingmatenapp na ophef: 'Personeel moest foto maken in ondergoed'

Dat AH stopt met de app bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS. Het besluit is genomen na een artikel in NRC waarin staat dat personeel van een filiaal in Nijmegen verplicht werd foto's van zichzelf in ondergoed of strakke sportkleding in de app op te slaan.

Het winkelpersoneel van Albert Heijn krijgt volgend jaar nieuwe bedrijfskleding. Een medewerker vertelde in de krant: "Ik zag een poster hangen in onze kantine en ik schrok." Op de poster stond: "Draag ondergoed of nauwsluitende sportkleding om zo goed mogelijk de contouren van je lichaam te kunnen meten. En vraag iemand om je te helpen bij het maken van de foto’s."

"Dat klopt niet", zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen NOS. "Personeel kon op basis van vrijwilligheid aan de proef meedoen." Ook was het niet nodig om in ondergoed op de foto te gaan voor het vaststellen van de maten.

Ruis over project

De woordvoerder zegt dat voor de pilot een filiaal in Nijmegen was uitgekozen en dat in de communicatie over het project ruis was ontstaan. Daardoor dacht het personeel dat meedoen aan de proef verplicht was. Ook verkeerden medewerkers in de veronderstelling dat de foto's in de app door mensenogen zouden worden bekeken. "Dat was niet de bedoeling. De kledingmaten zouden door een algoritme worden vastgesteld."

AH gaat de proef met de kledingmatenapp en de communicatie daarover uitgebreid evalueren.