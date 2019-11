West-Friesland kleurt oranje uit protest tegen vrouwengeweld

WEST-FRIESLAND - Meerdere gebouwen in West-Friesland kleurden oranje. Dit vanwege de wereldwijde actie Orange the World die strijdt tegen geweld tegen vrouwen. Iets wat in Nederland vaker voorkomt dat gemiddeld wereldwijd.

Wereldwijd krijgt een derde van de vrouwen wel eens te maken met geweld. In Nederland is dat bijna de helft. "Dat is echt een aantal om van te schrikken. Tien procent heeft te maken gehad met een verkrachting. Daar maken we ons ongerust over", legt Erica van der Meulen uit van Soroptimisten Hoorn. Een wereldwijde actieve organisatie voor vrouwelijke professionals.

Bewustwording

In onder Hoogkarspel, Enkhuizen, Spanbroek, Grootebroek en Medemblik kleuren openbare gebouwen oranje. De kleur staat symbool voor een nieuwe dag en hoop. De datum is gekozen omdat het vandaag de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is. "Hierdoor willen we dat mensen bewust worden van het feit dat het nog zo vaak gebeurd. Bewustwording geeft ons de mogelijkheid er wat aan te doen."

'Fantastisch dat dit gebeurt'



"Hartstikke goede zaak. Goed dat hier aan meegedaan wordt", vertelt een voorbijganger in Enkhuizen. Een andere vrouw is ook blij met de actie. "Fantastisch dat dit plaatsvindt om daar uiting aan te geven. Want iedere vrouw is er één te veel. Dus als we voor de ene iets kunnen betekenen met deze actie is het dik de moeite waard."