Verkeersoverlast trekt 120 inwoners Westerland naar bijeenkomst gemeente: "Ik hoor vooral dat er niks kan"

WESTERLAND - Al jaren voert het kleine Wieringer dorp actie tegen de grote verkeersstroom die elke dag door de straten trekt. Het dorp verbindt de N240 met de N99 en heeft last van de vele vrachtwagens, campers en auto's die erdoorheen rijden. Naast trillende kopjes in de kasten wordt er gevreesd voor de veiligheid.

"We hebben het niet goed gedaan, maar gaan er nu echt mee aan de slag", zei wethouder Theo Meskers bij de opening van de avond op Camping de Wadden. Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente uitleg over de stand van zaken. Afgezien van extra drempels op de Poelweg lijkt er op de korte termijn weinig te gebeuren.

Lange termijn

Volgens wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon biedt de lange termijn in ieder geval lucht. "We hebben onlangs in de Regionale raadscommissie gekozen voor de N77, een nieuwe weg die de N99 met de A7 moet gaan verbinden en die ervoor zorgt dat je tien minuten sneller van Den Helder in Amsterdam kunt komen. Waar die weg precies moet komen, moet nog bekeken worden maar we hebben alvast geld gereserveerd om een tracéstudie te doen. Daarna moeten we gaan lobbyen bij het Rijk."

Voor de middellange termijn is de gemeente in gesprek met de Provincie, onder meer over het verlagen van de snelheid van de Slootweg die vanaf het zuiden naar het dorp gaat. Door die weg 60 kilometer per uur te maken, doe je er bijna net zolang over als omrijden via de A7 en de N99. Bovendien zullen navigatiesystemen de route door het dorp dan mogelijk niet langer als snelste aangeven.

Bewoners

De inwoners kwamen zelf ook met oplossingen, onder meer over de aanrijroutes. Daarnaast gingen er stemmen op om het dorp alleen bereikbaar te maken voor bewoners. Eén van hen vroeg zich of hij speelgoed op de weg kan laten slingeren om het verkeer te remmen, maar dat raadt de gemeente ten zeerste af: "Als er dingen mis gaan bent u wel verantwoordelijk." Een andere bewoners stelde voor om het dorp een fietspad te maken waarbij de auto te gast is.

Naast de gemeente was ook de politie aanwezig om mee te zoeken naar oplossingen, maar ook die kan weinig doen. Wij hebben niet veel mogelijkheden", zei de verkeersadviseur van de politie. "Bestemmingsverkeer is niet te controleren. Camera's zijn lastig in te zetten. Handhaven op 30 km zones- en wegen is niet te doen. De weg moet zo ingericht worden dat verkeer afgeremd wordt. Maar dat kan niet altijd."

Komende tijd

Voor veel inwoners was de uitkomst van de avond weinig bevredigend. Actievoerder Marion Plessius vatte de avond samen in een kort statement: "Ik hoor heel veel oplossingen vanuit de bewoners komen, maar ik hoor vooral dat er niks kan. Maar we kunnen niet meer wachten. Moeten we nog tien jaar wachten tot die nieuwe weg er is?"

De gemeente had in de uitnodiging aan de bewoners al laten weten dat er geen concrete oplossingen klaar lagen. "We gaan de actiegroep Victor Veilig en actievoerders als mevrouw Snellius uitnodigen om mee te denken over de verkeersveiligheid in het dorp", sloot wethouder Meskers de avond af. "Dat kan wel een jaar duren en dan mag iedereen daar nog op reageren. U kunt ook opties sturen naar verkeer@hollandskroon.nl."