Castricum niet blij met nieuwe hinderbeperkende maatregelen Schiphol

De gemeente Castricum is niet blij met de nieuwe maatregelen die genomen gaan worden om de hinder van Schiphol in de omgeving te beperken. Gisteren maakten de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bekend dat er nieuwe vliegroutes komen, die voor zes- tot zevenhonderd omwonenden minder overlast gaan zorgen.

Er is afgesproken dat aan de zuidkant van Schiphol tussen Rijsenhout en Leimuiden via een vaste bocht zal worden gevlogen, zodat de overlast in het Zuid-Hollandse Leimuiden vermindert. Aan de noordkant van Schiphol komt een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan, met meer glijvluchten volgens een vast patroon. Dat biedt verlichting in Beverwijk, Castricum, Uitgeest en Heemskerk. Alleen wordt het er niet beter op in Limmen en Castricum-Noord (beide gemeente Castricum). Daar zal 's nachts nog steeds overheen gevlogen worden.

Maar wethouder Paul Slettenhaar van Castricum kan zich niet vinden in de aangekondigde veranderingen. De nieuwe naderingsroutes, die 's nachts over Limmen en Castricum-Noord blijven gaan, vallen dan binnen de berekende norm van hoeveel hinder toegestaan is. Slettenhaar vindt dat er ook geluisterd moet worden naar de hinderbeleving van de omwonenden. "De beleving van onze inwoners is voor ons belangrijker dan de berekening uit de computer", aldus Slettenhaar.

Misverstand?

Slettenhaar gaat er vanuit dat het om een misverstand gaat: "Hier is duidelijk in de communicatie van de ORS iets mis gegaan. Wij vertrouwen erop de kersverse interim-voorzitter van de ORS Pieter van Geel het misverstand wegneemt en dat de zorgen van Castricum volledig worden meegenomen in het vervolgproces."

Luchtverkeersleiding Nederland gaat het komende half jaar de verkeersleiders en computersystemen voorbereiden op de nieuwe routes, zodat de nachtnadering naar de Zwanenburgbaan nog voor de zomer in gebruik kan worden genomen.