Gewapende overval bij supermarkt in Hilversum

Bij een supermarkt aan de Minckelersstraat in Hilversum is vanavond een gewapende overval gepleegd. Dat gebeurde omstreeks 18.00 uur.

De politie is op zoek naar twee mannen tussen de 16 en 20 jaar met een donkere huidskleur. Zij dragen allebei een zwarte muts. Een van hen heeft een zwarte jas aan, de ander een blauwe.

De verdachten zijn gevlucht richting de rotonde met de Kamerlingh Onnesweg en de Minckelersstraat. Of de verdachten iets buit hebben gemaakt is nog niet bekend, de politie is momenteel bezig met een onderzoek.