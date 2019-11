'Kinderen bij Zandvoortse scholen bespied, gefilmd, aangesproken en aangeraakt door vreemde mannen'

ZANDVOORT - Grote onrust bij ouders van kinderen van de Zandvoortse Oranje Nassauschool (ONS): een aantal kinderen zou tijdens het buitenspelen zijn bespied, aangesproken en gefilmd door vreemde mannen. Dit zou ook zijn gebeurd bij basisschool De School, in hetzelfde dorp. De politie is op de hoogte en ONS heeft verschillende maatregelen genomen. "Maar mijn kind gaat niet meer alleen van school naar huis lopen", aldus een moeder.

Een paar uur later volgde een tweede mail, waarin Hoekstra schrijft dat haar ook nog ter oren is gekomen dat een jongen uit groep zes van de Oranje Nassauschool door een vreemde man zou zijn gefilmd en aangeraakt. Het kereltje stak de Hogeweg [op steenworp afstand van de school, red.] over en bij het oversteken zou de vreemde man zijn meegelopen en een arm om hem heen hebben geslagen.

Het begon allemaal twee weken geleden; op woensdag 14 november. Toen vertelde een leerlinge van de ONS aan haar ouders dat zij en haar vriendinnetjes door twee mannen vanaf de stoep werden gefotografeerd tijdens het buitenspelen. Haar ouders meldden dit aan de schoolleiding. De volgende dag zouden de mannen na schooltijd door andere kinderen wéér zijn gezien. Dit is allemaal te lezen in de mail die Hoekstra stuurde aan de ouders.

De politie is op de hoogte van de verklaringen van de kinderen, maar surveilleren niet extra, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Volgens de school is dit wél het geval. De wijkagent staat in contact met de school.

De schrik zit er ook goed in bij de ouders. Op het ONS-schoolplein aan de Lijsterstraat is het 't gesprek van de dag. "Ik wil niet meer hebben dat mijn kind alleen van school naar huis loopt, ook al is ze negen", aldus een bezorgde moeder tegen NH Nieuws. Een ander haalt net haar twee dochters van school: "De mannen zouden de kinderen ook om namen hebben gevraagd. Ik maak mij echt grote zorgen en vind het helemaal niet fijn dat dit soort types hier rondlopen."

De school heeft inmiddels maatregelen getroffen. Hoekstra: "De deur is op slot. We zijn nog scherper, ook tijdens de overdracht met de buitenschoolse opvang. Daarnaast spreken we verdachte mensen meteen aan met de vraag wat ze hier doen. We praten er over in de klas, maar willen kinderen ook niet bang maken."

De Oranje Nassauschool is onderdeel van Stichting Salomo Scholen - die heeft negentien scholen in de regio. Waarom de school pas afgelopen vrijdag besloot de ouders te vertellen van de vermeende vreemde mannen, terwijl de eerste melding anderhalve week eerder gedaan was, legt directeur Ben Cüsters van de stichting uit. "De ouders van de benaderde leerling drongen aan op een e-mail om de rest in te lichten." Bekijk zijn hele reactie in de video.