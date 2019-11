Deze Bussumse villa wordt een 'tussenhuis' voor scheidende mannen

BUSSUM - Een plek waar vijf scheidende mannen tot rust kunnen komen, dat is wat Anke Alsemgeest hen wilt bieden. Ze bouwt haar villa in Bussum om tot een 'tussenhuis' dat in januari de deuren moet gaan openen om onderdak te bieden aan mannen in relationele problemen.

Anke wilt heel graag mensen helpen. "Het lijkt mij heel fijn om deze stellen te helpen. Ik help niet alleen de man, maar eigenlijk het stel dat in scheiding ligt. Het lijkt mij een vreselijke stiuatie als mensen in scheiding liggen en toch, om wat voor reden dan ook, onder hetzelfde dak moeten leven. Ik hoop dat het tussenhuis ze een uitweg biedt."

Verbouwing

Anke en haar man Tommy zijn nu nog druk in de verbouwing en verhuizing van het tussenhuis. Het stel woont nu nog als gezin in de woning, maar verhuist woensdag naar een nieuwe huis. In plaats van het oude huis te verkopen, geven ze het een ander leven. Ze kunnen na de verhuizing flink aan de slag met het inrichten van het tussenhuis. Ze heeft vijf slaapkamers voor mannen, allemaal van verschillend formaat. Daarnaast zijn er ook twee badkamers in het huis, een woonkeuken, woonkamer en een kleine tuin.