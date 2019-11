Zestien Amsterdamse basisscholen week dicht door lerarentekort

AMSTERDAM - Zestien basisscholen van Stichting Westelijke Tuinsteden doen in december een extra week de deuren dicht. Dit is volgens de stichting noodzakelijk om aan de kwaliteit van het onderwijs te werken.

Dat schrijft de stichting in een brief aan de ouders. Het gaat om de week van 9 tot en met 13 december.

Volgens directeur Joke Middelbeek hebben twee scholen het al bijzonder moeilijk om open te blijven, schrijft ze in de brief aan de ouders. "Als dit erger wordt, kunnen we alleen nog maar scholen sluiten." Ze zegt ouders met dit bericht niet bang te willen maken. "Maar tot nu toe hebben we deze problemen misschien wel te weinig laten zien."

Plan

Door een extra week dicht te gaan wil de stichting tijd maken om te werken aan een plan om de kwaliteit van het onderwijs te behouden 'zodat uw kinderen blijven leren wat ze nodig hebben voor hun toekomst'. Ouders wordt gevraagd de kinderen in de week thuis te houden.

Volgens Middelbeek zou dit enorm helpen om stappen te zetten, 'maar ook om de maatschappij wakker te schudden'. "Wij vinden het een schande dat kinderen, uw en onze kinderen, er de dupe van zijn dat de politiek geen prioriteit geeft aan ht onderwijs. Het moet echt anders."

Zestien scholen

De Stichting Westelijke Tuinsteden heeft zestien scholen die allemaal in Amsterdam Nieuw-West zijn gevestigd. Welke twee scholen met name in nood zitten, is niet bekend.

Vandaag werd bekend dat onderwijsbond AOb opnieuw een onderwijsstaking wil organiseren. Die moet eind januari plaatsvinden. In september moest al een school in Zuidoost zijn deuren sluiten omdat er te weinig leerkrachten waren.