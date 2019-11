Amstelveen verwacht meevaller van 15 miljoen euro door verkoop Eneco

Amstelveen heeft 1,5 procent van de aandelen in handen, meldt de gemeente in een bericht op haar site. Bij een verkoopprijs van 4,1 miljard euro komt dat neer op 61,5 miljoen euro. Omdat bij de verkoop 0,5 tot 1 procent aan transactiekosten wordt gerekend - en die door de verkopende partijen moeten worden opgehoest - valt de uiteindelijk opbrengst iets lager uit.

Reserves verstevigen

In september 2018 ging de gemeente nog uit van een opbrengst van 30 miljoen. De raad stemde er destijds mee in om de helft van dat bedrag te reserveren voor de energietransitie en duurzaamheidsinitiatieven, en met de andere helft de reserves te verstevigen. Dat laatste is van belang omdat de gemeente door de verkoop van de aandelen de komende jaren dividend misloopt.

Bij het schatten van de opbrengst van 30 miljoen ging Amstelveen uit van een verkoopprijs van ruim 3 miljard. Omdat de Japanse bedrijven Chubu en Mitsubishi bereid zijn een miljard meer (4,1 miljard) te betalen, kunnen de aandeelhouders - 44 Nederlandse gemeenten - een bedrag bijschrijven dat ongeveer 25 procent hoger ligt dan verwacht.

'Niet te vroeg juichen'

Wethouder Herbert Raat van Financiën noemt de 'verkoop voor ruim 4 miljard geweldig nieuws'. Toch wil hij niet te vroeg juichen: "Het is natuurlijk pás echt zeker als de verkoopovereenkomst is ondertekend." Als de deal definitief wordt beklonken, verwacht Amstelveen het geld in de tweede helft van 2020 op de rekening te hebben staan.

Hoe de meevaller van 15 miljoen wordt besteed is nog niet bekend.