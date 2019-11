Kamervragen over neergeschoten Alkmaarse Carla: "Wie is verantwoordelijk?"

ALKMAAR - De VVD stelt Kamervragen over het schietincident waarbij de 48-jarige Alkmaarse Carla twee weken geleden om het leven kwam. De partij wil van de staatssecretaris van Volksgezondheid weten of het klopt dat er over de vrouw al meerdere meldingen waren gedaan bij verschillende instanties en wie er verantwoordelijk is voor het helpen en oppakken van personen met verward gedrag. Ook wil de VVD dat wordt onderzocht of er een landelijke aanpak voor verwarde personen mogelijk is.

Deze en meer schriftelijke vragen zijn gesteld door kamerleden Kelly Regterschot en Rudmer Heerema.



Op 13 november schoot de politie Carla neer, nadat ze gewapend door haar straat in de wijk 't Rak liep. Diezelfde dag overleed ze aan haar verwondingen. Het zorgde voor veel onrust in de wijk, want de Alkmaarse veroorzaakte al heel lang overlast en buurtbewoners zijn woest dat er niet naar al hun meldingen is geluisterd. In de kamervragen staat: "Hoe is het mogelijk dat er niet is ingegrepen?"