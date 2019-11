Drenkelingen na tientallen jaren nog altijd zonder identiteit: "Zou mooi zijn als er duidelijkheid komt"

SINT MAARTENSBRUG - Op de begraafplaats naast de kerk van Sint Maartensbrug liggen meerdere drenkelingen die in de afgelopen tientallen jaren zijn aangespoeld op het strand. In 2013 werden ze opgegraven in Callantsoog, waar ze oorspronkelijk ter aarde waren besteld, en daarna herbegraven. De politie nam toen DNA af, maar nog altijd zijn de doden naamloos.

Op de website van de politie zijn de zaken rond vier drenkelingen terug te vinden die op de begraafplaats van Sint Maartensbrug liggen begraven. De oudste zaak dateert uit 1940. De bewuste drenkeling spoelde op 24 juli van dat jaar aan. De politie kon geen goed DNA-profiel maken. Wel zijn er foto's gemaakt van de schoenen van het slachtoffer.

Hielke Haex beheert sinds een paar jaar de begraafplaatsen in de gemeente Schagen. Hij kende de geschiedenis rond de anonieme graven in Sint Maartensbrug nog niet. Zijn voorganger was er meer van op de hoogte. "Zo leer je elke dag weer wat", vertelt Haex. Na enig speurwerk weet hij de graven te vinden. "Dit moet het zijn, je ziet er niet veel van. Het is gewoon gras."

Het graf van de drenkeling in Callantsoog is sneller te vinden. Vlakbij de kerkmuur ligt een kleine grafsteen met een tekst: "Door de zee gebracht. Bij God bekend", vertelt beheerde Haex. "De steen is destijds betaald door degene die de drenkeling op het strand heeft gevonden."

