Oud-directeur Slotervaartziekenhuis Erbudak moet vijftien maanden de cel in

AMSTERDAM - De voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak moet vijftien maanden de cel in. Ze is vandaag door de rechtbank veroordeeld voor het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld. Ook mag Erbudak voor een periode van zes jaar en drie maanden geen bestuurdersfunctie bekleden.

Het Openbaar Ministerie (OM) had in september twee jaar gevangenisstraf geëist. Daarnaast vond justitie dat de voormalig directeur het verduisterde geld moet terugbetalen. Van de rechtbank hoeft Erbudak naast het beroepsverbod en de gevangenisstraf geen schadevergoeding te betalen.

Erbudak kocht het Amsterdamse ziekenhuis in 2006 met haar inmiddels overleden zakenpartner. In 2013 werd ze ontslagen. Een rechter veroordeelde haar twee jaar geleden al tot het terugbetalen van 1,7 miljoen euro.

Resort

Met één miljoen euro wilde Erbudak voor haarzelf en haar kinderen een resort kopen in Turkije, aldus de rechtbank. Ook is ze schuldig aan het wegsluizen van tweehonderdduizend euro richting een bedrijfje in medische software.

De voormalig directeur hoopte vandaag nog dat de rechtbank een nieuwe getuige zou willen horen, waardoor de uitspraak wederom zou worden uitgesteld. Echter vond de rechtbank een nieuwe getuigenverhoor niet nodig.

Onterecht

Volgens Erbudak zijn de beschuldigingen aan haar adres onterecht. Haar advocaat vertelde eerder dat zijn cliënte in Turkije optrad namens het Slotervaartziekenhuis. Volgens de advocaat werd het vastgoed in Turkije op haar naam gezet, omdat de Turkse wetgeving dat vereiste. De andere twee ton zou door een fout van het ziekenhuis verkeerd in de administratie zijn beland.

Of Erbudak of het Openbaar Ministerie tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, is nog niet duidelijk.