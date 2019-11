Velsense fotograaf maakt filmposters na voor bijzondere kalender: opbrengst naar hospice

Het zijn kopiën waar Geels zijn eigen draai aan heeft gegeven in een Velsens decor. Zo is James Bond al schietend te zien tegen de achtergrond van Tata Steel, 'fietst' het jongetje uit ET boven buitenplaats Beeckestein en is de façade van het stadhuis gebruikt als decor voor Joker, de film die op dit moment volle zalen trekt.

Behalve fotograaf is Geels filmliefhebber. "Alle foto's die ik heb gekozen voor de kalender hebben een speciale betekenis voor me. Het leek me mooi de setting van de poster te vertalen naar Velsen. Ik denk dat dat aardig is gelukt en dat is fijn, want het heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Zonder alle mensen die vrijwillig model hebben gestaan of me op een andere manier hebben geholpen, was het nooit gelukt."

Hospice

Net als vorig jaar gaat de opbrengst van de kalender naar hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Geels en zijn maatje Jeff Folkers een ander goed doel zouden kiezen, maar door een wrange speling van het lot gaat het geld toch naar de hospice. "Ik heb een rotjaar achter de rug door het overlijden van mijn vader", vertelt Geeld. "Hij heeft de laatste drie dagen van zijn leven in de Heideberg gelegen. Ik kreeg daar te horen dat het bed waar hij in lag is betaald met geld dat we met de vorige kalender hebben opgehaald. Dat vond ik mooi. Die mensen hebben hem zo geweldig verzorgd. Toen dacht ik: het geld moet weer naar De Heideberg."