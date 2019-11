Zandvoort wil miljoenenopbrengst Eneco gebruiken voor duurzame initiatieven

Toch zal dat bedrag lager uitvallen, nuanceert de woordvoerder die conclusie. "De uiteindelijk te ontvangen prijs per aandeel valt lager uit in verband met transactiekosten die ten laste van aandeelhouders zullen worden gebracht." Naar verwachting bedragen de transactiekosten 0,5 tot 1 procent van de koopsom, wat op 205 miljoen euro à 410 miljoen euro uitkomt. Na aftrek van die transactiekosten (1 procent) kan Zandvoort nog steeds op ruim 14,7 miljoen rekenen.

Omdat met de verkoop van de aandelen ook de jaarlijkse inkomsten uit dividend wegvallen, loopt Zandvoort de komende tien jaar ongeveer 2 à 3 miljoen euro mis. Dat bedrag wordt van de opbrengst afgetrokken om de reserves mee te verstevigen, maar de rest - zo'n 13 miljoen euro - zal worden gebruikt om de transitie naar duurzame energie te stimuleren.



"Hoe de gemeente het terug te ontvangen bedrag gaat aanwenden, is nog niet bekend", aldus de woordvoerder. Wel laat ze weten dat er in september 2017 een motie is aangenomen waarin voorwaarden worden gesteld over de besteding van het te ontvangen bedrag.

Uit die motie, ingediend door D66, blijkt dat het resterende bedrag in een duurzaamheidsfonds terechtkomt. Vanuit dat fonds kunnen 'duurzame initiatieven van burgers en ondernemers gedekt worden'. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan vergoeding van de leges bij isolatie van daken, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van mini-windmolens en het scheiden van afval op het strand.