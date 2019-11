Een man is vanmorgen bij een ruzie in Assendelft gewond geraakt, vermoedelijk aan zijn hoofd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De ruzie was rond 11.00 uur op de Zwarte Ring. Volgens een woordvoerder van de politie hadden twee mannen - ze zijn familie van elkaar - ruzie en liep die uit de hand.

Er is iemand aangehouden. Het is niet duidelijk of de aangehouden man ook de man is die gewond is geraakt.