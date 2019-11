Schiphol-bezoekers kunnen nu inkopen doen bij kassaloze Albert Heijn

SCHIPHOL - De komende tijd kunnen mensen op Schiphol winkelen bij een filiaal van Albert Heijn zonder kassa. De betaling van de producten gaat automatisch. De winkel, van 14 m2, is vanaf vandaag open.

In september begon Albert Heijn met de proef met zo'n digitale winkel. Het gebouwtje kan (tijdelijk) neergezet worden op plekken waar behoefte is aan een kleine winkel. Afgelopen tijd stond het gebouw voor het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam.