De Peiling: 'Vrouwen met deeltijdbanen moeten fulltime gaan werken'

Om de grote personeelstekorten in de zorg en het onderwijs op te lossen moeten vrouwen die in deeltijd werken meer uren gaan maken. Dat vindt Volkskrant-columnist en Quote hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck. Hij noemt parttime werken egoïstisch.

Adobe

Parttime

'Tweederde van de Nederlandse vrouwen begint na haar opleiding met parttime werk. Ook als de kinderen het huis uit zijn, gaan vrouwen in Nederland niet meer werken', schrijft Schimmelpenninck in zijn column in De Volkskrant. 'Nederlandse vrouwen werken het minste aantal uren van de gehele Europese Unie. Wanneer vrouwen één uur in de week meer werken zijn alle tekorten in de zorg en onderwijs opgelost.'

Quote Nederlandse vrouwen werken het minste aantal uren van de gehele Europese Unie Sander Schimmelpenninck

Egoïstisch

'Kiezen voor zelfontplooiing en thuiszitten met kinderen wordt door vrouwen (en mannen) dikwijls gezien als een onbaatzuchtige keuze', vindt Schimmelpenninck, terwijl het volgens hem in werkelijkheid een egoïstische keuze is, die door anderen betaald moet worden. Die anderen zijn volgens hem vooral mannen, van wie veel vrouwen direct en indirect financieel afhankelijk zijn. 'Mannen die korter leven dan vrouwen, maar wel grotendeels de AOW financieren. Mannen ook die, dankzij hun fulltime salaris, de alimentatie betalen voor hun parttime of niet-werkende exen.'



Wat vind jij?

Werk of werkte je zelf parttime of fulltime? Hoe zijn bij jullie thuis de zorgtaken verdeeld? Vind je dat Nederlandse vrouwen meer uren moeten gaan werken of niet? We horen het allemaal graag!