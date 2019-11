Weggebruikers opgelet: plaatselijk dichte mist tijdens ochtendspits

Het KNMI waarschuwt vanmorgen met code geel voor dichte mist in Noord-Holland. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat ze tot minder dan 200 meter ver kunnen kijken.

Volgens het KNMI zijn de rijomstandigheden gevaarlijk door de mist. "Pas snelheid aan en houd voldoende afstand", wordt er geadviseerd. De weerswaarschuwing geldt tot 09.00 uur vanmorgen in Noord-Holland. Vooral in het zuidelijke deel van de provincie is het zicht slecht.

Ook op andere plekken in het land is het mistig. Er gelden ook waarschuwingen in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

In de loop van de ochtend verdwijnt de mist. Er zijn vandaag wat wolkenvelden en zon. De temperatuur loopt op tot maximaal 10 graden.