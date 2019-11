Dode gevonden in auto Ringvaart Heerhugowaard

In een auto die vannacht werd aangetroffen in de Ringvaart van Heerhugowaard is een dode gevonden.

Dat laat de politie in een tweet weten. De auto werd rond 4.45 uur aangetroffen ter hoogte van Oterleek. Het voertuig is vanaf de Huigendijk het water ingereden, maar hoe lang het wrak al in het water lag, is niet bekend.

Nadat de auto was gespot, werd groot alarm geslagen. Behalve politie en ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse. Brandweerduikers uit Velsen en Heerhugowaard haalden het slachtoffer uit het voertuig, maar konden niets meer betekenen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd, maar voor zover bekend waren er geen andere auto's bij betrokken. Volgens getuigen gaat het om een man, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.