Zwaan met groeiachterstand heeft buik vol brood

KUDELSTAART - Medewerkers van de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland hebben dit weekend een ondervoedde zwaan gered in Kudelstaart. Het dier was zwak en had een groeiachterstand. Niet omdat er in geen velden of wegen eten te vinden was, maar omdat welwillende mensen maar brood naar het dier bleven gooien.