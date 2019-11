Twee jonge meisjes overvallen met pistool en mes: "Het pistool werd op mijn zus gericht"

"We waren heel erg geschrokken", vertelt de 13-jarige Jessica Chen. Zij stond gisteravond samen met haar 15-jarige zus orders op te nemen in de snackbar van haar ouders, toen twee brutale overvallers de zaak binnendrongen.

"Ze kwamen binnen en eentje kwam recht op mij af, de andere op mijn zus", vertelt ze. "Het pistool werd eerst op de kassa en daarna op mijn zus gericht. En het mes was iets van 30 of 40 centimeter lang, die werd op mij gericht."

Haar vader wilde ingrijpen en ging naar de keuken om een mes te halen en twee vaste klanten stortten zich op de overvallers, een van de klanten raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. "En in tien seconden of zo waren ze de deur weer uit", vertelt Jessica. "Toen waren ze er niet meer. En toen na een minuutje was de politie er al, die was er heel snel."