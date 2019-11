Kledinghal in Haarlem stopt ermee: "Het was zo'n succes"

HAARLEM - Slecht nieuws voor koopjesjagers of fashionista's. Het is dit jaar de laatste keer dat de Kledinghal in Haarlem gehouden wordt. De organisatoren achter de verkoop van tweedehands kleding zien er geen heil meer in.

Het idee voor het evenement ontstond in 2014 als actie om geld op te halen voor Serious Request. ""Wij hebben toen met drie personen dit helemaal opgezet om zoveel mogelijk geld op te halen. Dat was zo'n succes!", vertelt vrijwilliger Anne Kleinenbroich.

Daarom kwam er elk jaar weer een nieuwe editie. Toch is het tijd om te stoppen: "De kleding moeten we inkopen. Dat kost het één en ander. We moeten de ruimte huren. We doen het allemaal vrijwillig. We trekken helaas de stekker eruit. Maar wie weer wat er ooit voor terug kan komen", vertelt ze lachend.