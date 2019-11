Man mishandeld door groep jongens vanwege zijn geaardheid, politie toont beelden

AMSTERDAM - Een man is in juni op Tussenmeer in Amsterdam Osdorp zwaar mishandeld en dat zeer waarschijnlijk omdat hij homo is. Hij is bespuugd en geslagen en daarbij werd hij uitgescholden met woorden die te maken hebben met zijn geaardheid. Van de mishandeling zijn camerabeelden en die zijn te zien in Bureau 020 in de hoop dat de daders worden herkend en kunnen worden aangehouden.

Op zondag 9 juni rond half zeven 's avonds is het 24-jarige slachtoffer aan het winkelen met een familielid. Als ze een winkel uitlopen staat er plotseling een groep jonge mannen die het op de hem hebben gemunt. Hij wordt uitgescholden maar daar blijft het niet bij.

Als het slachtoffer wegloopt gaat de groep achter hem aan. Hij wordt bespuugd en geslagen. Op de beelden is te zien dat één van de verdachten extreem agressief is, de politie is naar hem op zoek. "Het slachtoffer heeft gelukkig geen zware verwondingen overgehouden aan de mishandeling maar hij is er natuurlijk wel ontzettend door aangedaan. Ook omdat dit mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met zijn seksuele geaardheid. Het is heel naar om zoiets mee te moeten maken", zegt woordvoerder Marijke Stor in het AT5-programma Bureau 020.

Signalement

Omdat een deel van de mishandeling is vastgelegd op beeld, kan er een duidelijk signalement van de verdachte beschreven worden. De verdachte naar wie de politie op zoek is heeft een licht getinte huidskleur, donker haar, een normaal postuur en hij is tussen de 18 en 20 jaar oud. Ook is bekend dat hij tijdens het incident donkere kleding droeg.