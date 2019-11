KROMMENIE - Een 22-jarige man uit Zaandam is vannacht 'volledig uit zijn plaat' gegaan in Krommenie. Hij mishandelde daar eerst iemand, vernielde daarna spullen en richtte uiteindelijk zijn agressie op agenten.

Dat schrijft de politie op Twitter. De agenten kregen toen zij aankwamen bij de Zaankanter meteen grof verbaal en fysiek geweld over zich heen.

In welke straat dit allemaal gebeurde, is niet bekend. De man is uiteindelijk aangehouden, meldt de politie.