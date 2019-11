Ajax boekt simpele zege op Heracles Almelo

Daarmee leek het grootste Almelose verzet gebroken en Ajax kon beginnen met het uitbouwen van de voorsprong. Het duurde tot na de rust voordat de marge ook daadwerkelijk werd verdubbeld. Daley Blind gaf na een klein uur spelen een mooie bal op Zakaria Labyad, die in de basis stond omdat David Neres geblesseerd is. Labyad rondde knap af en tekende daarmee voor zijn eerste competitietreffer van het seizoen.

Voor zover de wedstrijd na het tweede doelpunt nog niet in het slot zat, was dat drie minuten later wel het geval. Het was opnieuw de tandem Ziyech-Promes die zich liet gelden. Op bijna precies dezelfde manier als de eerste treffer van de avond, maakte Promes zijn tweede van de wedstrijd op aangeven van Ziyech (0-3).

Door de vele wissels en het concentratieverlies werd de wedstrijd wat rommelig en het leek op een 3-0 overwinning voor de Amsterdammers af te stevenen. Tot de gretige Klaas-Jan Huntelaar het veld betrad. De spits stond nog geen tien minuten in het veld of hij kon een doelpunt aan zijn totaal toevoegen. In eerste instantie leek invaller Sergiño Dest zijn eerst doelpunt van het seizoen te maken, maar uit de herhaling bleek dat Huntelaar degene was die de bal als laatst raakte. De 4-1, die van de voet van Cyriel Dessers kwam, was slechts een doelpunt voor de statistieken.